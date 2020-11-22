Затягиваем пояса потуже: эксперты прогнозируют взрывной рост цен продукты, технику и услуги ЖКХ

В 2021 году в России из-за коронавирусного кризиса традиционный рост цен на ЖКХ и продукты окажется больше, чем в прежние годы. Как отмечают эксперты, причиной станет ряд решений правительства РФ и снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам, пишет «Московский комсомолец».

В частности, как сказала специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева, первое повышение цен нужно ждать уже после 1 января. «С 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов. И возможные штрафы – еще не самое большое зло (при среднемесячных счетах примерно в 5 тыс рублей они составят за несколько месяцев около 100 рублей). Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», – пояснила эксперт.

Кроме этого, летние повышения тарифов ЖКХ в следующем году могут быть более ощутимыми для кошельков россиян. «Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году», – уточнила Чернышева.

Исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда Марина Строгая со своей стороны обратила внимание, что с 1 января 2021 года повышаются акцизы на крепкий алкоголь, игристое вино и шампанское, а также табак. «Цена на водку вырастет на 5,7% (с 230 до 243 рублей за 0,5 л), на коньяк – на 3% (с 433 до 446 рублей за 0,5л). Минимальная розничная цена на игристое вино и шампанское с 2021 года вырастет на 3% (до 169 рублей за 0,75 л.)», – отметила Строгая, добавив, что средняя цена за пачку сигарет вырастет со 120 до 140 рублей.

По ее оценке, подорожание коснется также продуктов питания. «Молоко и молочные продукты в 2020 году подорожали в среднем на 5-10% по причине девальвации рубля, роста стоимости кормов, увеличения затрат производителей. В следующем году тенденция может продолжиться в связи со снижением курса рубля, введением обязательной маркировки молочных товаров. В среднем стоимость макаронных изделий выросла на 15%, сахара – на 35%. Рыба и красная икра могут подорожать к Новому году на 50-70% в связи с более низким объемом вылова, чем в прошлом году», – сказала Строгая.

«Для всех категорий продуктов главным фактором роста стоимости будет колебание курса рубля относительно доллара и евро, поэтому в 2021 году рост цен продолжится», – пояснила эксперт.

Кроме этого, по оценке аналитиков, из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры вырастут цены на импортную бытовую технику, электронику, гаджеты, одежду, обувь, аксессуары, косметику, парфюмерию.

Москва, Александра Быстрицкая

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