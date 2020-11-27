Бакалейные товары в несетевой рознице подорожала на 50%

Из-за ажиотажного спроса, который наблюдался весной на фоне пандемии коронавируса, крупы, мука и сахар сильно подрожали. Причем, отдельные бакалейные товары выросли в стоимости более чем на 50%. Об этом сообщили эксперты, опрошенные РИА «Новости».

По данным Росстата, гречка с начала года подорожала на 39,2%, а сахар-песок – на 66,7%. Цены на рис выросли на 12,9%, пшеничная мука и макаронные изделия из нее подорожали меньше – на 11,8%, и на 6,8%. Наибольший вклад в рост стоимости бакалеи внесла несетевая розницы, крупные торговые сети смогли сдержать цены.

По данным IT-компании «Эвотор», в несетевых магазинах больше всего за год подорожали гречка (53%) и сахар (34%), а меньше всего – пшеничная мука (9%) и макароны (9%).

При этом в торговых сетях крупных российских регионов цены на вышеперечисленные товары с октября прошлого года по октябрь текущего года иногда даже снижались, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз»).

«У сетевых магазинов есть жесткая ценовая политика, а в каждом магазинчике – свой хозяин, который ее сам определяет, руководствуясь только спросом», – пояснил президент Российского союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) Аркадий Гуревич.

Он предположил, что сетевые магазины имеют возможность на социально значимые продукты максимально держать цену. «А мелкой рознице никто не указ: если спрос идет на какой-то продукт, то, наверное, прямо пропорционально росту цены закупки увеличиваются и розничные цены», – добавил Гуревич.

Мониторинг Минсельхоза также показал повышение оптовых среднероссийских цен на пшеницу (30,7%), рис (17,7%) и гречку (35,2%).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.11.20

Культурный кризис: театры, кино и музеи не выдерживают коронавирусных ограничений. / Минтранс разработал поправки для борьбы со старыми автобусными парками. / В России в несколько раз выросли цены на два препарата для лечения рака. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»