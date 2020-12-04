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Пятница, 4 декабря 2020, 09:26 мск

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Социологи заявили о фактическом росте цен на повседневную корзину на 14%

Цены на повседневные товары и продукты за год выросли на 14%, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». В список вошли мясо, рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски и другие повседневные товары. Из непродуктовых товаров в обзор были включены: одежда, обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая химия и средства личной гигиены. Социологи пояснили, что статистика компании по ценам замеряет стоимость корзины, которую граждане покупают фактически.

«В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья. Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы», – рассказала исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

Москва, Иван Гридин

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