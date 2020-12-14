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Понедельник, 14 декабря 2020, 10:47 мск

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Россияне тратят на еду больше жителей многих европейских стран

Аналитики представили рейтинг стран Европы по доле расходов жителей на еду. Россия оказалась ближе к концу списка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первое место занимает Люксембург, чьи жители тратят на продукты питания 8,4% своего дохода. В пятерку лидеров также вошли Нидерланды (10,6%), Великобритания (10,6%), Ирландия (11,5%), Германия (11,7%).

Наибольшая доля расходов на еду уходит у жителей Казахстана – 49,4%. Также покупка продуктов питания сильно ударяет по семейному бюджету граждан Украины (47,9%), Молдавии (40,6%), Северной Македонии (37,8%) и Болгарии (36,2%).

Россия расположилась на 31-м месте с показателем 29,7%.

В своих подсчетах специалисты проанализировали бюджеты домохозяйств, исходя из данных национальных статистических служб. «Как правило, чем ниже доля расходов на еду, тем выше уровень жизни в стране, то есть тем больше трат не связано с удовлетворением физиологических потребностей (питание вне дома, путешествия, образование, развлечения и прочее)», – говорится в исследовании.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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