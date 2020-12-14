Правительству предложили регулировать цены на продукты при росте на 10%

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил наделить правительство правом устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары за месяц и вводить ограничения. По его мнению, колебание стоимости на такие товары не должно превышать 10%.

Свое предложение министр озвучил в ходе совещания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. По словам Решетникова, утвержденная более 10 лет назад норма, когда власти могут регулировать цены в случае повышения рыночных цен на социально значимые товары на 30% за месяц, уже недостаточно.

«Когда ее устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно – планку предлагается серьезно снизить. Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен», – заявил министр.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.20

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