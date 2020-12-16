За год мандарины в России подорожали на 20%

По сравнению с прошлым годом мандарины в России подрожали на 20%. По информации оператора фискальных данных «Платформы ОФД», рост цены обусловлен валютным скачком, в целом стоимость импортных фруктов выросла.

Как пояснили в компании, большую часть овощей и фруктов ввозят в Россию из-за рубежа, а значит, стоимость товаров исчисляется в иностранной валюте, пишут «Известия». Средний чек при покупке мандаринов вырос до 104 рублей.

«Плюс к этому пандемия вынудила поставщиков пересмотреть свою логистику. На практике это привело к тому, что у компаний просто выросли издержки. Это также отразилось на стоимости продукции для конечного клиента», – сообщил представитель оператора фискальных данных

Практически все продающиеся в РФ мандарины – импортные, отметили в информационном агентстве Fruitnews. Ключевые поставщики мандаринов в Россию – Турция, Марокко, Пакистан и Египет. До начала 2020 года большой объем цитрусовых в регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири поставлялся из Китая, хотя сейчас этот канал закрыт по решению Россельхознадзора. Основной объем потребления и ввоза мандаринов приходится на зимние месяцы.

Как сообщал «Новый День», 9 декабря президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства обратил внимание на значительный рост цен на основные продукты питания. Глава государства подчеркнул, что такую ситуацию объяснить «пандемией» не получится. Он потребовал от правительства в течение недели принять меры для сдерживания роста цен на продовольствие, назвав «сказками» высказывания членов кабмина о работе над ценами с экспортерами и производителями. 14 декабря правительство одобрило ряд мер по сдерживанию цен на социально значимые товары. В частности, были введены ограничения по стоимости сахара и подсолнечного масла.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.12.20

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