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Среда, 23 декабря 2020, 11:31 мск

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Годовой рост производства полимеров в России составит порядка 50%

Производство полимеров в России в 2020 году вырастет почти на 50% – с 3,165 млн тонн до 4,684 млн тонн. Такие данные озвучивает рейтинговое агентство НКР по нефтехимии, передает РБК. Речь идет об увеличении выпуска базовых видов полиэтилена и полипропилена, которые используются для производства упаковки, пакетов, полимерных труб, кабелей и одноразовой посуды.

На ситуацию повлиял запуск в конце 2019 года завода «Сибура» «Запсибнефтехим» в Тобольске. В уходящем году «Запсибнефтехим» должен выйти почти на полную мощность – 2 млн тонн в год, из них 1,5 млн тонн – производство полиэтилена.

Стоит отметить, что потребление полимеров в России в 2020 году уменьшится на 13% из-за пандемии коронавируса и снижения объемов строительства, а также в отраслях, где пластики используются в качестве упаковочных материалов, прогнозирует НКР.

По оценке НКР, общий объем экспорта полимеров из России в 2020 году составит 1,5 млн тонн (против 624 тыс. тонн в 2019 году).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.12.20

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