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Понедельник, 28 декабря 2020, 09:03 мск

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ФАС предлагает ввести пошлины на экспорт стали для борьбы с ростом цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выступила с предложением ввести экспортные пошлины на продукцию из стали сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замруководителя ФАС Андрея Цариковского, которое он направил в Минпромторг РФ.

Цариковский считает необходимым ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию: от сырья до конечной продукции. Если экспортная пошлина на лом будет составлять 15% от стоимости, но не менее $49 за тонну или €45 за тонну, то стальная заготовка станет облагаться пошлиной 13%, но не менее $73 за тонну, а сама арматура – 12% и не менее $78 за тонну.

Данное предложение было разработано в связи с поручением вице-премьера Марата Хуснуллина о проведении Минстроем и Минпромторгом анализа цен на арматуру, используемую при строительстве жилья. Кроме того, замруководителя ведомства отметил, что по итогам анализа рынка металлопродукции не было обнаружено признаков нарушения антимонопольного законодательства и нерыночного ценообразования.

Рост цен на стальную продукцию в ФАС объясняют повышенным спросом во всем мире. Представитель службы сообщил, что ведомство придерживается взвешенного подхода, потому вводить пошлины на экспорт следует лишь в крайних случаях.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить причины резкого роста цен на арматуру, которая используется при строительстве жилья.

Москва, Иван Гридин

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