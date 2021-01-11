Жителей России предупредили о резком росте цен на бензин

Оптовые цены на бензин в России могут заметно вырасти в январе вслед за подорожанием нефти. С начала декабря стоимость АИ-92 и АИ-95 взлетела на 8% – до 48 тыс. рублей и почти 49 тыс.рублей за тонну соответственно. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Слабый рубль, снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов увеличивают для нефтяников привлекательность экспорта бензина. В теории государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, однако, как отмечает издание, «в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет».

Эксперты исследовательской группы «Петромаркет» объясняют декабрьский рост оптовых цен на бензин снижением предложения на внутреннем рынке. Объем продаж топлива на СПбМТСБ в конце декабря снизился на 15%. Аналитики «Петромаркета» связали данную ситуацию с ростом отгрузки бензина на экспорт, указывая, что «внутренний рынок уже на протяжении 6,5 недели проигрывает в доходности экспортной альтернативе».

Тенденция роста цен на топливо может укрепиться за счет повышения стоимости «черного золота»: цены нефть в начале января взлетели почти на 10%, до $56 за баррель. В результате экспорт бензина становится для нефтепроизводителей еще более выгодным.

Как отметил эксперт Евгений Тыртов из Vygon Consulting, с начала 2021 года европейские цены на бензин выросли в сравнении со средними декабрьскими значениями почти на 15%, а на дизтопливо – на 9%. Помимо этого, из-за налогового маневра в январе снизилась экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. По словам аналитика, под влиянием данных факторов экспортная альтернатива стала более привлекательной, в связи с чем ожидается рост оптовых котировок на внутреннем рынке.

Розничные цены на топливо сегодня сдерживаются в основном за счет нефтяников – их убытки должен компенсировать демпфер. Однако, как отмечает Тыртов, сейчас этих компенсаций может оказаться недостаточно, так как корректировка параметров демпфера проходила еще в середине 2019 года при другой рыночной ситуации. В результате, указывает аналитик, на фоне роста внешних котировок демпфер «отстает» от реальных цен на рынке. В итоге вместо получения компенсаций нефтяники сами вынуждены платить в бюджет, неся убытки, заключил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.01.21

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