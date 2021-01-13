Индекс бигмака: рубль вновь оказался самой недооцененной валютой в мире

Российский рубль в очередной раз признан одной из самых недооцененных валют в мире. Об этом свидетельствует очередной индекс бигмака, который опубликовал журнал Еconomist.

По оценке издания, курс рубля занижен на 68%, а с учетом уровня ВВП страны на душу населения – на 47,3%, что ставит российскую валюту на предпоследнее место в списке валют по степени недооцененности по отношению к доллару США. Сильнее российской валюты – на 68,7% – занижен только курс ливанского фунта.

Как отмечают эксперты журнала, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем $5,66, а в России – 135 рублей ($1,81). Таким образом, справедливый курс российской нацвалюты должен составлять 23,85 рубля за один американский доллар, но в реальности доллар дороже рубля в три с лишним раза, передает РИА «Новости». Так, официальный курс американского доллара, установленный Банком России на 13 января, составляет 74,27 рубля.

Другими валютами с наиболее заниженным курсом признаны гонконгский доллар (недооценен на 46,8%) и турецкая лира (на 39,7%).

Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности валют на примере бургера бигмак из ресторана McDonald's. Согласно этой теории, в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Разница в этом объеме и позволяет выявить недооцененность валюты.

Напомним, что ранее рубль уже не раз признавали самой недооцененной валютой в мире, последний раз – в 2019 году.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.01.21

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