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Четверг, 14 января 2021, 10:20 мск

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Торговые сети пожаловались на проблемы с закупкой масла и сахара по фиксированной цене

У небольших и средних торговых сетей возникли сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам.

Поставщики готовы отгружать на таких условиях только ограниченные объемы продукции и самовывозом и требуют за доставку премию, заявили газете «Коммерсантъ» представители некоторых сетей. При этом производители масла стоимостью до 95 рублей за литр повысили оптовые цены до 95 рублей за литр, а поставщики более дорогих брендов поднимают цену на продукт с учетом логистики.

О том, что у ряда торговых сетей начались сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам, сообщил источник издания в одной из розничных компаний. По его словам, производители отказываются продавать продукцию на таких условиях либо не обращают внимание на запросы.

Проблему подтвердили в торговых сетях «РеалЪ» и «Верный». В то же время в других сетях заявили об отсутствии сложностей с поставками, отметив, что с отказом от поставок по регулируемым ценам не сталкивались.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин рассказал, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно приобретали масло и сахар у дистрибьюторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. В данных условиях магазины попытались переключиться на закупки у заводов, однако те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами намерены работать только после заключения договора поставки.

Производители в свою очередь уверяют, что работают в рамках договоренностей.

Напомним, в середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену подсолнечного масла в 95 рублей за литр, розничную – в 110 рублей за литр. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала текущего года.

Москва, Наталья Петрова

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