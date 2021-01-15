Россия значительно повысит пошлину на вывоз пшеницы в начале весны

Российская подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение об установлении пошлин на экспорт зерна из страны. Об этом сообщает Союз экспортеров зерна. Согласно принятому решению, с 15 февраля в пределах экспортной квоты, которая составляет 17,5 млн тонн пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы будет действовать пошлина на пшеницу в €25 за тонну.

Важным является то, что с 1 марта размер этой пошлины будет повышен до €50 за тонну, а с 15 марта будут подняты пошлины на экспорт кукурузы и ячменя в €25 и €10 за тонну соответственно. Решение незначительно отличается от предложения Минсельхоза, по которому пошлина на экспорт пшеницы могла быть повышена до €45 за тонну, начиная с 15 марта.

Ранее аналитики перешли к пересмотру прогнозов по экспорту зерна в текущем сезоне после новостей о вероятном повышении пошлин. Так, «Русагротранс» снизил прогноз экспорта зерна с 51 млн до 48 млн тонн, пшеницы – с 40 млн до 38 млн тонн. «Совэкон» пока снизил оценку вывоза пшеницы с 40,8 млн до 36,3 млн тонн.

Как писал «Новый День», власти РФ объявили о намерении скорректировать пошлину на экспорт пшеницы. Решение продиктовано необходимостью обеспечить собственные продовольственные запасы. Данная перспектива напугала трейдеров зернового рынка. В связи с этим Египет готов пойти на исключительные меры, передает издание Bloomberg.

Агентство отмечает, что Египет, являясь крупнейшим покупателем пшеницы, с лета получил рекордно малое количество предложений по поставкам зерна, что, в конце концов, привело к отмене одного из последних тендеров.

Протекционистские действия России на зерновом рынке заставили трейдеров обеспокоиться в связи со значительным снижением глобального предложения. Также отмечается, что контрольные фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою находятся в шаге от шестилетнего максимума. Все это происходит на фоне того, что Аргентина и Россия, являющиеся ключевыми поставщиками пшеницы на мировом рынке, делают все, чтобы ограничить поставки, ради сдерживания инфляции на внутренних рынках.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.21

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