В январе выросли траты россиян на продукты

С 1 по 25 января по сравнению с декабрем вырос средний чек российских покупателей хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки. Об этом свидетельствуют данные оператора «Платформа ОФД».

Аналитики учитывали средние единовременные расходы, которые включают разные объемы упаковки, скидки по программам лояльности и акции магазинов. В анализе участвовали пять продовольственных товаров – хлеб, пшеничная мука, подсолнечное масло, гречка и сахар.

Средний чек вырос с 1,5% до 4%. Так траты на хлеб по сравнению с декабрем увеличились на 4%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 11,5%. По пшеничной муке и подсолнечному маслу – по 3% к декабрю, на 25% и 47% соответственно больше, чем год назад. Гречка прибавила в цене 1,5% к декабрю и 26% к январю 2020 года.

«Единственным товаром, по которому средний чек снизился к декабрю, стал сахар-песок (снижение на 4%, до 52 рублей). Тем не менее, по сравнению с прошлым годом он вырос и довольно заметно – на 68%», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Напомним, в середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену подсолнечного масла и сахара. Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.01.21

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