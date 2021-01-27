российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 января 2021, 10:24 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В январе выросли траты россиян на продукты

С 1 по 25 января по сравнению с декабрем вырос средний чек российских покупателей хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки. Об этом свидетельствуют данные оператора «Платформа ОФД».

Аналитики учитывали средние единовременные расходы, которые включают разные объемы упаковки, скидки по программам лояльности и акции магазинов. В анализе участвовали пять продовольственных товаров – хлеб, пшеничная мука, подсолнечное масло, гречка и сахар.

Средний чек вырос с 1,5% до 4%. Так траты на хлеб по сравнению с декабрем увеличились на 4%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 11,5%. По пшеничной муке и подсолнечному маслу – по 3% к декабрю, на 25% и 47% соответственно больше, чем год назад. Гречка прибавила в цене 1,5% к декабрю и 26% к январю 2020 года.

«Единственным товаром, по которому средний чек снизился к декабрю, стал сахар-песок (снижение на 4%, до 52 рублей). Тем не менее, по сравнению с прошлым годом он вырос и довольно заметно – на 68%», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Напомним, в середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену подсолнечного масла и сахара. Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.01.21

Российская техника резко подорожает из-за глобального дефицита микросхем. / У единоросса из Госдумы изъяли «золотые» активы на 38 млрд рублей. / 74% украинцев обнаружили, что страна движется не туда. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Российская техника резко подорожает из-за глобального дефицита микросхем

«Что это, если не саботаж?» На Дальнем Востоке провалено поручение Путина по сдерживанию цен на продукты

Счетная палата заявила о риске дефицита продуктов в России из-за сдерживания цен

Правительство РФ может заморозить цены еще на два продукта

Россияне стали массово скупать коммерческую недвижимость

В Свердловской области цены на некоторые продукты выросли на 70%

В Москве возобновили рост цены на бензин

Цена российской пшеницы на мировом рынке бьет рекорды

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен,