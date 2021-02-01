Морские перевозки взвинтят цены на товары в России

В России резко вырастут цены на бытовую технику, товары для дома, обувь и мебель. Причина тому – значительное подорожание морских перевозок, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров рассказал, что в ближайшее время названные продукты могут увеличиться в стоимости на 10-15%.

По словам коммерческого директора СТД «Петрович» Константина Мельникова, рост тарифов на контейнерные перевозки отразится на стоимости целого ряда товаров. Он пояснил, что сегодня идет борьба за минимальное увеличение розничных цен, а неровности сглаживаются за счет собственной прибыли.

В дальнейшем цены на технику и ИТ-товары могут вырасти на 5%, а наибольший рост стоимости затронет персональные компьютеры, моноблоки, мониторы и периферию, считает руководитель отдела внешнеэкономической деятельности ELKO в России Сергей Тулупов.

Основатель Zenden Group Андрей Павлов в свою очередь констатировал, что стоимость перевозок недорогой обуви уже возросла на 12%. Кожаная обувь в свою очередь прибавила в цене на 4%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.02.21

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