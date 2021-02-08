Цены на электроэнергию в 2020 году установили пятилетний рекорд

Оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла максимального значения за последние пять лет. При этом спрос на фоне пандемии очень сильно упал. По прогнозам аналитиков, в этом году энергоцены могут увеличиться еще сильнее: в европейской части страны и на Урале рост составит 3,8%, а в Сибири – 13,4%.

Стоимость электроэнергии в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) увеличилась на 3,4% и составила 2,54 тысячи рублей за 1 МВт*ч, во второй ценовой зоне (Сибирь) – на 0,6% и составила 1,78 тысячи рублей за 1 МВт*ч.

Рекордный рост цен обеспечивался в основном обязательными нерыночными надбавками, объем которых достиг 558 млрд рублей, которые включают в себя строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ), пишет «Коммерсант». Так в прошлом году ввели в эксплуатацию энергоблок Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых ВИЭ, а также выросла цена некоторых новых ТЭС.

В то же время спрос в условиях пандемии значительно снизился. Из-за уменьшения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен. Это возмутило представителей промышленной отрасли. «Энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики: рост цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам, поощряет отраслевую неэффективность и снижает привлекательность энергосистемы для потребителей»,– заявили в «Сообществе потребителей энергии».

Аналитики прогнозируют, что в текущем году одноставочная оптовая цена увеличится на 5,6% (в европейской части страны и на Урале – на 3,8%, в Сибири – на 13,4%). Основной вклад внесут два фактора: на 21% вырастет платеж в рамках конкурентного отбора мощности из-за ускоренной индексации, а объем различных надбавок увеличится на 7%. В частности, ожидаются запуски второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 и третьего энергоблока Березовской ГРЭС.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.02.21

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