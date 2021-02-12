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Пятница, 12 февраля 2021, 10:07 мск

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Оптовые цены на минтай в России рухнули из-за пандемии Covid-19

Оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке на данный момент упала до минимальных за последние несколько лет значений. Об этом говорится в отчете ФГУП «Нацрыбресурсы».

Так, в начале февраля цена 1 кг минтая при оптовых закупках составляла на Дальнем Востоке 65 рублей против 102 рублей в феврале 2020-го. В центральной части России килограмм минтая за год подешевел также почти в полтора раза – со 123 рублей до 85 рублей.

В январе Росрыболовство объясняло снижение оптовых цен на минтай проблемами со сбытом на фоне карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, которые ввел главный покупатель российской рыбы – Китай. На долю КНР приходило до 70% российского рыбного экспорта. В борьбе с распространением коронавируса закрыл порты. Европа также ограничила закупки. В результате цены на внутреннем российском рынке резко снизились из-за перепроизводства.

В Росрыболовстве искали варианты для сбыта излишков минтая и рассматривали варианты переориентировать поставки на север и в центральную часть России.

10 февраля в ходе совещания у замглавы Росрыболовства Петра Савчука выяснилось, что российские переработчики рыбы не увеличили закупки минтая, сообщает РБК. По словам президента Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Михаила Синёва, на Дальнем Востоке сложилась «патовая ситуация». Он рассказал, что минтая выловлено «в избытке», а холодильных мощностей для его хранения не хватает, но при этом поставки минтая в центральную часть России не увеличились.

Наблюдатели объясняют это ожиданием, что в ближайшее время Китай откроет порты для поставки рыбы. В этом случае цена на минтай резко возрастет. «Никто не хочет недополучить прибыль или, наоборот, переплатить», – констатировал Синёв.

На долю минтая приходится до трети всего российского улова рыбы. Основную часть улова Россия направляет на экспорт, около 300 тыс. тонн минтая остается на внутреннем рынке.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 11.02.21

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