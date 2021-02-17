В Минсельхозе объяснили рост цен на картофель

Рост цен на картофель в рознице, о котором заявили в Росстате, является обычным сезонным явлением, сообщили в Минсельхозе. Сегодня на прилавках увеличилась доля импортного картофеля, так как запасы отечественного истощились.

«В настоящее время продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе, что обусловлено увеличением доли импортной продукции. В частности, в настоящее время на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран средиземноморья, который существенно дороже отечественного. Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая», – заверили в ведомстве.

На цену также повлиял и не очень высокий урожай прошлого года. Он составил 19,577 млн тонн, при том что годом ранее сельхозпроизводители собрали 22,073 млн тонн. Снижение урожайности объясняется неблагоприятными погодными условиями

По данным Росстата, картофель с Нового года подорожала в сравнении с тем же периодом прошлого года на 40% – с 22,2 рублей за кг до 30,9 рублей за кг.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.02.21

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