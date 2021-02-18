В России подорожают техника, одежда и игрушки

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила Минпромторг о грядущем подорожании импортных непродовольственных товаров. Дело в том, что стоимость доставки в декабре-январе выросла в несколько раз.

Стоимость контейнерных перевозок из КНР в порты Дальнего Востока с ноября по январь повысилась почти в пять раз, указывают в письме ритейлеры. Ситуация с поставками в балтийские порты аналогичная, стоимость выросла в три раза. Доставка железнодорожным транспортом подорожала более чем в два раза. Этот факт приведет к соответствующему увеличению розничных цен в организациях торговли, пишут «Известия».

В Ассоциации экспертов рынка ритейла считают, что проблема с повышением цен на логистику, в основном на морские перевозки, носит временный характер. Причиной стало сокращение экспорта и увеличение импорта в Европе из-за пандемии.

В прошлом году логистические компании доставляли в ЕС контейнеры, которые длительное время стояли на границе, из-за интенсивного трафика их разгружали с большими задержками. За счет этого в мире сформировалась ситуация условного дефицита емкостей для транспортировки. Нынешняя проблема в течение полугода исчезнет, уверены эксперты.

У ритейлеров есть запасы товара на складах, но через пару месяцев они закончатся, и тогда цены на полках начнут расти. Так некоторые импортные товары в России уже подорожали, например, это коснулось бытовой техники и электроники, ценник на которую поднялся на 10%.

Россия ввозит из Китая и Юго-Восточной Азии большую номенклатуру товаров: это продукция легкой промышленности, фурнитура для одежды (например, пуговицы, молнии), обувь, игрушки, мебель и другие наименования. Также импортируется не только электроника, но и комплектующие для крупной бытовой техники, которую производят внутри страны.

По прогнозам экспертов, импортная бытовая техника и электроника может подорожать на 10-20% от текущего уровня. Стоимость других товаров будет увеличиваться не столь значительно: одежда, обувь, игрушки могут вырасти в цене на 5-7%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.02.21

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