российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 февраля 2021, 15:12 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Производители рассказали о росте цен на продукты из-за полиэтлена

Руспродсоюз (РПС) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность повышения стоимости пластиковой упаковки на 10-15%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора союза Дмитрия Вострикова.

Из документа следует, что производители подучают предупреждения о подорожании средств для упаковки продукции с конца 2020 года в связи увеличением цен на полиэтилен на 25−30%.

По словам зампреда правления РПС Дмитрия Леонова, на упаковку приходится до 30% в доле пищевой продукции. Участники союза в своем обращении отметили, что ее стоимость – «один из факторов, повлиять на которые производители продуктов не могут».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.21

Общественники заявили о хищении бюджетных средств при разработке транспортной схемы Челябинской агломерации. / Уральским оборонщикам поставили задачу увеличить выпуск гражданской продукции за год до 35%. / Замминистра промышленности: проверка Уралвагонзавода Счетной палатой – нормальное явление. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

В России зафиксирован рекордный за пять лет рост цен на продукты

В России подорожают техника, одежда и игрушки

В России на 40% выросли цены на картофель

В Минсельхозе объяснили рост цен на картофель

Вслед за колбасой и сосисками в России подорожают яйца и мясо птицы

В России грядет подорожание колбасы и сосисок

Оптовые цены на минтай в России рухнули из-за пандемии Covid-19

Ретейлеры в России столкнулись с проблемой закупки бананов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Рост цен,