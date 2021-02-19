Производители рассказали о росте цен на продукты из-за полиэтлена

Руспродсоюз (РПС) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность повышения стоимости пластиковой упаковки на 10-15%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора союза Дмитрия Вострикова.

Из документа следует, что производители подучают предупреждения о подорожании средств для упаковки продукции с конца 2020 года в связи увеличением цен на полиэтилен на 25−30%.

По словам зампреда правления РПС Дмитрия Леонова, на упаковку приходится до 30% в доле пищевой продукции. Участники союза в своем обращении отметили, что ее стоимость – «один из факторов, повлиять на которые производители продуктов не могут».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.21

Общественники заявили о хищении бюджетных средств при разработке транспортной схемы Челябинской агломерации. / Уральским оборонщикам поставили задачу увеличить выпуск гражданской продукции за год до 35%. / Замминистра промышленности: проверка Уралвагонзавода Счетной палатой – нормальное явление. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»