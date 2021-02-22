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Понедельник, 22 февраля 2021, 14:31 мск

Новости Экономика

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В России предрекли резкий рост цен на цветы

В России к 8 марта резко вырастут цены на цветы из-за сложностей с поставками. С таким прогнозом выступил президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

По его словам, «дефицит импортного цветка есть, поскольку проблемы на границе с Белоруссией, и импорт сейчас очень дорогой», передает «Прайм». При этом, по мнению эксперта, российские производители не в состоянии покрыть дефицит, что приведет к росту цен.

Ситников также отметил, что цветы к празднику обычно дорожают на 20%, но в этом году из-за трудностей с импортом стоимость может взлететь еще на 15-20%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.02.21

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