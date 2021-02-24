В РФ прогнозируют рост тарифов на тепло, электроэнергию и цен на новостройки

Тарифы на тепло и электроэнергию в России в 2021 году могут вырасти на фоне повышения утилизационного сбора на технику для добычи угля. Об этом говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского, которое он направил в Минэкономразвития и Минпромторг.

В связи с этим заместитель главы Минэнерго предлагает повышать сборы поэтапно и на часть техники оставить прежними, пишут «Известия». Он также напомнил напомнил, что в России планируется повысить утильсбор на технику для ведения горных работ: бульдозеры, экскаваторы, и другая техника. Это обернется повышением «финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», следует из документа.

«Можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», – отметил Яновский.

Ранее издание сообщало, что к лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Отмечается, что увеличение утилизационного сбора на спецтехнику также может сказаться на росте стоимости квадратного метра.

Москва, Иван Гридин

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