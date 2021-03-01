Россиян ждет подорожание оливкового масла

Поставщики оливкового масла направили уведомления в российские торговые сети о повышении цен на продукцию в пределах 15%. В числе причин роста стоимости стало ожидаемое снижение урожая оливок в Испании и других основных странах-производителях, а также высокий спрос на масло в ЕС, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из поставщиков.

Испания, на которую приходится почти половина мирового производства оливок, столкнулась с холодной зимой и снежным штормом «Филомена», а также с засушливой и жаркой осенью 2020 года, что негативно отразилось на прогнозах производства оливкового масла.

Снижение урожая оливок на 10-30% также ожидается в Греции и Италии.

Нехватка сырья в сочетании с высоким спросом уже привели к росту цен на оливковое масло в Европе на 20-40% по сравнению с прошлым годом. Так, по данным Еврокомиссии, цены на итальянское масло Extra Virgin в январе взлетели на 44,4%, до 4,75 евро за 1 кг, на греческое – на 17,7%, до 2,57 евро. Испанское оливковое масло Extra Virgin подорожало на 21%, – до 2,54 евро за 1 кг.

По данным одной из крупных торговых сетей, новые заказы по импорту масла из Италии приходят с повышением цены на 6-15%, цены на масло из Греции не менялись. В другой сети заявили, что получали предупреждения о повышении цен на оливковое масло, но это связано с курсом валют, добавив, что решение пока не принято. Один из поставщиков уверяет, что ритейлеры пока не соглашаются на рост цен.

Потребление оливкового масла в России увеличивается. По оценке NielsenIQ, с февраля 2020 года по январь 2021 года продажи продукта в натуральном выражении выросли в годовом выражении на 7,7%, в денежном – на 17,1%. Источники издания связывают рост спроса с переходом потребителей на готовку дома в связи с ограничениями из-за пандемии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.03.21

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