В России может сократиться выпуск мяса птицы из-за дефицита яиц

Птицефабрики могут сократить выпуск готовой продукции из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Причиной стало значительное снижение импорта из-за птичьего гриппа в европейских странах. Минсельхоз РФ планирует стимулировать внутреннее производство инкубационных яиц, однако на строительство и модернизацию птицефабрик уйдет несколько лет.

Около 20% российского рынка мяса птицы обеспечивают предприятия, у которых нет собственных репродукторов и которые закупают импортные инкубационные яйца, пишет «Коммерсант». С сентября 2020 года инкубационное яйцо в России подорожало почти в два раза – с 16-17 рублей за штуку до 30 рублей.

Рост стоимости обусловлен удорожанием кормов и лизина, а также нарушением графиков поставок племенной продукции из ЕС в связи со вспышками птичьего гриппа. Большой вклад также внес резкий рост спроса на яйца со стороны Китая, где идет быстрое восстановление бройлерного производства.

В Национальной мясной ассоциации отметили, что стабилизировать рынок поможет субсидирование производства самого мяса птицы, что будет «стимулировать компании наращивать объемы и повышать эффективность». Ранее Минсельхоз сообщал, что рассматривает компенсацию части затрат для птицеводческих предприятий, которые обяжутся не повышать отпускные цены.

Кроме того, министерство настаивает на снижении зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц путем стимулирования развития собственного производства. Готовится нормативно-правовой акт, предусматривающий возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по выпуску инкубационного яйца с 2022 года. Также обсуждается поэтапное повышение ставки импортной таможенной пошлины на эту продукцию.

По словам экспертов, предложенные меры действительно позволят полностью заместить импорт инкубационного яйца за два-три года, но дефицит наблюдается уже сейчас. Решить проблему может лишь продолжение импорта из европейских стран.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.03.21

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