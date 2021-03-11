Обязательную маркировку молока предложили оплатить из бюджета

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину проработать вопрос о дополнительной поддержке производителей готовой молочной продукции в связи с введением обязательной маркировки. Цель поручения – «сохранить стоимость молочных продуктов в пределах инфляции». Предложения должны поступить до конца месяца, сообщает РБК со ссылкой на копию протокола встречи вице-премьера с представителями ведомств.

По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, молочной отрасли требуется более 8,6 млрд рублей, чтобы возместить затраты производителей на покупку оборудования по нанесению и считыванию кодов маркировки. Представители Национального союза производителей молока (Союзмолоко), в свою очередь указали, что средний рост стоимости молочной продукции из-за введения маркировки составит в 4%. В связи с этим они подняли вопрос о необходимости коррекции стоимости маркировки для всей «молочки».

Москва, Иван Гридин

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