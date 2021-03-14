Рестораны в России перешли в режим экономии

Российские рестораны готовятся пересмотреть стоимость блюд в связи с повышением закупочных цен на продукты. Как пишет РБК со ссылкой на представителей общепита, продовольствие, в том числе мясо, курица и морепродукты, подорожало до 40%.

Комментируя ситуацию, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров обратил внимание, что правительство РФ пытается стабилизировать цены на продукты, но сдерживает рост в первую очередь в магазинах, а общепит волнует чиновников в меньшей степени.

По подсчетам аналитиков NPD Group, средний чек в российском общепите в январе 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 10% – до 295 рублей (учитываются покупки не только в ресторанах и кафе, но и, например, еда на заправках, в столовых или просто стакан кофе). Рост среднего чека не всегда отражает рост цен в индустрии, пояснила руководитель направления фуд-сервиса NPD Group в России Марина Лапенкова. По ее словам, на рост среднего чека повлияло увеличившееся количество заказов по доставке готовой еды – это сервис традиционно с более высоким чеком.

Чтобы сохранить потребительскую активность, рынок общепита сдерживает цены, но делать это сложно, поскольку отрасль и так понесла убытки из-за ограничений во время пандемии. Сократить затраты у рестораторов не получится, потому что все, что можно, они уже сократили во время карантинного периода, говорят участники рынка.

Бухаров со своей стороны также отметил, что повышение цен серьезно влияет на оборот ресторанов, потому что люди начинают меньше их посещать, и предприниматели делают все, чтобы сохранить цены, – где-то сокращают закупки, где-то корректируют меню. Сэкономить на продуктах, по его словам, не получится: это главная ошибка во время предыдущих кризисов. Когда не понимающий ситуации ресторатор пытается купить более дешевые продукты, вкус блюда сразу меняется и посетители это чувствуют.

В этой ситуации, как отмечает РБК, некоторые сети переходят на более дешевые пластиковые приборы и салфетки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.03.21

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