Дешевые китайские игрушки могут исчезнуть с российского рынка

Дешевый товар китайских производителей игрушек может пропасть из оборота в России. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает ввести сертификаты безопасности на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Регулирование может привести к повышению цен и исчезновению игрушек эконом-класса.

Новые правила продажи в интернете ЕЭК предлагает опробовать 1 июля 2021 года и до 31 декабря 2022-го, пишут «Известия». Определенные категории товаров будут допущены на территорию стран ЕАЭС только при соблюдении требований технических регламентов союза по безопасности. На национальном уровне в каждом государстве определят регуляторов, которые проследят за исполнением этой нормы.

На стадии эксперимента требования коснутся лишь определенного круга товаров, поступающих из-за рубежа. Речь идет о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов. Сертификаты безопасности продавцы смогут предъявить покупателю, например, опубликовав их на своих интернет-страницах.

По задумке ЕЭК, нововведение поможет обеспечить безопасность продукции, а также выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей союза, которые в отличие от продавцов на иностранных торговых площадках обязаны соблюдать установленные меры технического регулирования.

В настоящее время регуляторы не предъявляют таких требований к иностранным онлайн-продавцам. Таким образом, потребители могут столкнуться с некачественной и небезопасной продукцией. Зачастую речь идет о дешевых китайских товарах, которые в среднем стоят около 300 рублей за единицу. Именно эти товары могут исчезнуть из оборота в России после запуска эксперимента.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.03.21

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