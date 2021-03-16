В России скорректируют цены на топливо в пользу нефтяных компаний

Российское правительство скорректирует параметры демпферного механизма на внутреннем топливном рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Предполагается, что система демпфера будет пересмотрена в пользу нефтяных компаний. По оценкам авторов законопроекта, это позволит сохранить выгоду от производства топлива и тем самым избежать скачков цен в будущем.

По словам Новака, механизм важен для рынка с точки зрения сохранения достаточной доходности розничного сегмента, а также удержания роста конечных цен в пределах инфляции. Он отметил, что необходимость частичной корректировки вызвана текущими макроэкономическими условиями, в том числе, повышением цен на нефть.

«В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», – заявил Новак.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.03.21

СМИ узнали о планах ЦБ по резкому повышению ключевой ставки. / Куйвашев назначил Высокинского главным по вопросам реновации. / Байден намерен поднять налоги в США. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»