России грозит топливный кризис: Счетная палата увидела риски роста цен по аналогии с 2018 годом

Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. Об этом сообщает Счетная палата. В правительстве в свою очередь заявили, что уже приняли ряд шагов для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо.

В докладе СП за 2020 год аудиторы напоминают, что рост стоимости топлива в мае 2018 года вынудил власти принять экстренные меры, позволившие стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. «В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», – отмечается в документе.

Специалисты СП называют риски роста цен на автомобильное топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в прошедшем году. В конце 2020-го и начале 2021 года, как отмечают аудиторы, стоимость нефти снова начала расти. Российские власти вновь предприняли ряд шагов по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов. В СП считают, что принятые правительством меры могут помешать утверждению в срок генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года.

В Минэнерго отметили, что важную роль продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, минимизирующий эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость бензина в России. Именно благодаря этому цены на АЗС в прошлом году держались в рамках инфляции, так розничная стоимость Аи-92 выросла за этот период на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%, пишет РИА «Новости». Более того, Минэнерго и Минфин продолжают корректировать демпфирующий механизм в сторону его увеличения. Как на днях заявлял вице-премьер Александр Новак, нововведения могут вступить в силу с 1 мая.

Вместе с тем наращивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов, растут запасы топлива и его выпуск. Кроме того, с марта повышен норматив продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11% от месячного объема производства, дизельного топлива – до 7,5% и сжиженных углеводородных газов (СУГ) – также до 7,5%.

В общих чертах демпфирующий механизм работает так: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если же российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива. При этом нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в России.

Москва, Зоя Осколкова

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