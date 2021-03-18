В России может подорожать самая дешевая рыба

Рыбаки предупредили о масштабных сбоях в добыче скумбрии и сардины иваси из-за нового механизма, по которому компаниям необходимо декларировать иностранные суда в российских портах. Сокращение объема поставок привезет резкому росту цен.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предлагает правительству ввести трехлетний переходный период для нового механизма. Новые требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов должны вступить в силу 1 января 2022 года, пишет РБК. Без этого рыболовные компании лишаются права на добычу рыбы по российским квотам.

Участники рынка оценили разовые затраты на декларирование в 25 млрд рублей и заявили, что это может быть критичным для отрасли в условиях пандемийного кризиса и закрытия китайских портов. Без отсрочки возможны риски крупномасштабных сбоев в промысле скумбрии и сардины иваси, а также значительное увеличение из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции.

В настоящее время сардина иваси считается самой дешевой рыбой в России: 1 кг с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков 40-45 руб. Для сравнения: 1 кг минтая, который в этом году рекордно подешевел, сейчас стоит на Дальнем Востоке у рыбаков 68 рублей, тихоокеанской сельди – 65 рублей. Сокращение поставок приведет к увеличению отпускной цены иваси на 20-25%.

В аппарате вице-премьера изданию получили обращение и сообщили, что оно будет направлено на проработку в профильные ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.03.21

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