Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь

В России к лету могут подорожать одежда, обувь и аксессуары. Об этом сообщает газета «Коммерсатъ» со ссылкой на ритейлерой на рынке моды. Это связано с ростом стоимости материалов. Так, с начала текущего года только хлопок подорожал на 20-35%, сообщила руководитель трансформации в России Marc O'Polo AG София Кофманн. Кроме того, пропорционально возросшей стоимости хлопка выросли цены на трикотажное полотно. Согласно прогнозу эксперта, хлопковые изделия в итоге станут дороже на 20-30%.

Подорожали и другие материалы – рост цен составил до 20%, сообщил заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин. Речь идет о полиуретане, который производится из нефтепродуктов. Из этого материала изготавливаются «экокожа», стельки и подошвы. Топ-менеджер также отметил, что стоимость логистики из Азии с начала пандемии выросла в шесть раз, что также отразится на конечной стоимости товаров. Кроме того, у продавцов увеличились расходы на фонд оплаты труда, указывают эксперты.

Чтобы не потерять потребителей, фэшн-ритейлеры будут повышать цены постепенно, ожидают в Минпромторге РФ. В то же время участники рынка уверяют, что будут сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.03.21

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