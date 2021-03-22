российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 марта 2021, 13:08 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь

В России к лету могут подорожать одежда, обувь и аксессуары. Об этом сообщает газета «Коммерсатъ» со ссылкой на ритейлерой на рынке моды. Это связано с ростом стоимости материалов. Так, с начала текущего года только хлопок подорожал на 20-35%, сообщила руководитель трансформации в России Marc O'Polo AG София Кофманн. Кроме того, пропорционально возросшей стоимости хлопка выросли цены на трикотажное полотно. Согласно прогнозу эксперта, хлопковые изделия в итоге станут дороже на 20-30%.

Подорожали и другие материалы – рост цен составил до 20%, сообщил заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин. Речь идет о полиуретане, который производится из нефтепродуктов. Из этого материала изготавливаются «экокожа», стельки и подошвы. Топ-менеджер также отметил, что стоимость логистики из Азии с начала пандемии выросла в шесть раз, что также отразится на конечной стоимости товаров. Кроме того, у продавцов увеличились расходы на фонд оплаты труда, указывают эксперты.

Чтобы не потерять потребителей, фэшн-ритейлеры будут повышать цены постепенно, ожидают в Минпромторге РФ. В то же время участники рынка уверяют, что будут сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.03.21

Минфин предупредил о рисках ареста российских активов в США и Западной Европе. / Лавров указал на необходимость отказа от западных платежных систем. / Центробанк разъяснил порядок действий при получении «ошибочного» перевода. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Росрыболовство не видит предпосылок к росту цен на рыбу

В России может подорожать самая дешевая рыба

В России скорректируют цены на топливо в пользу нефтяных компаний

Устойчивый тренд: власти «цементируют» бедность россиян

Дешевые китайские игрушки могут исчезнуть с российского рынка

Рестораны в России перешли в режим экономии

Обязательную маркировку молока предложили оплатить из бюджета

Федот Тумусов: Вызывает недоумение предложение «единоросса» сажать в тюрьму за новости о росте цен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Рост цен,