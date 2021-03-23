Топливный союз встревожен рисками роста цен на бензин до 14%

Цена бензина в рознице до конца года в России может вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии – на 14%. Такие выводы сделали специалисты независимого топливного союза (НТС). Письмо с прогнозами они направили главе правительства Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Из документа следует, что, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на бензин с 1 декабря прошлого года по 17 марта текущего выросли более чем на 18,5% (цена на АИ-92 достигла 53,6 тыс. рублей за тонну, а на АИ-95 – 55,3 тыс. рублей).

НТС обращает внимание на то, что, как правило в указанный период биржевая стоимость топлива снижалась. Это давало возможность независимым АЗС, транспортным и сельхозкомпаниям закупать достаточные объемы топлива в преддверии высокого весенне-летнего сезона. В итоге темпы роста цен были относительно невысоки.

Аналитики полагают, что ключевым драйвером увеличения биржевых, а за ними и розничных цен стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). «Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего – это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года», – говорится в документе.

Помимо этого в наступившем году увеличились параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автомобильного бензина и дизтоплива. «Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки», – пояснили в НТС, добавив, что в итоге, при худшем сценарии, возникнет угроза роста розничных цен на бензин и дизтопливо до 13,77% за год.

В связи с этим НТС предлагает кабмину предусмотреть дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, что повысит привлекательность поставок на внутренний рынок. «Подобной мерой может служить снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. В 2018 году уже был прецедент такого снижения», – указано в письме.

Помимо этого, эксперты указали на необходимость отмены демпферного механизма, и увеличение нормативов обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизтопливу. При этом налоговые льготы, считают эксперты НТС, следует сохранить лишь для тех компаний, которые выполнят норматив.

По словам главы Минэнерго Павла Сорокина, одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остаётся сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что отмена демпфера лишит рынок защитного механизма. «В настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые срочные меры реагирования на ситуацию роста оптовых цен, в частности, межведомственно дополнительно проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения. Новый механизм заработает с 1 мая. Также увеличены нормативы продаж на бирже. С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции. Этих мер достаточно для сохранения стабильной ситуации, но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости», заверил министр.

Москва, Иван Гридин

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