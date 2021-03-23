Кабмин продумал дополнительные меры по стабилизации цен на сахар и масло

Правительство России примет дополнительные меры по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Решение было принято с учетом результативности ранее достигнутых соглашений, сообщает пресс-служба кабмина.

Оценка предпринятых мер состоялась в ходе заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Встречу провел первый зампред правительства Андрея Белоусова.

Участники встречи предложили стимулировать производителей за счет субсидирования и продления соглашений в совокупности с рядом поддерживающих мер. Так, если при соблюдении условий по отгрузке в розницу производители белого сахара могут рассчитывать на субсидию из федерального бюджета на срок до полугода из расчета 5 рублей на 1 кг, если отгрузочная цена с завода не будет повышена. Такая мера может вступить в действие с 1 апреля.

По предварительным оценкам общий объем субсидий может составить 3 млрд рублей. Ответственным за внесение в правительство проекта соответствующего акта назначены Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин.

Для того чтобы поддерживать объемы производства подсолнечного масла на стабильном уровне, планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на полгода. Эта мера предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.03.21

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