Промышленники предупредили о рисках подорожания молока на 10-15%

Молоко в России может подорожать на 10-15% из-за экосбора. Изготовители напитков и продуктов питания обратились в правительство с просьбой пересмотреть часть положений уже одобренной Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары.

О об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию письма Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которое было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. В РСПП считают, что новая концепция требует от производителей с 1 января 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. Тех производителей, что откажутся от проведения утилизации собственными силами, обяжут платить экосбор, причем по двойному нормативу.

Экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости 1 литра молока и 3,5% – при повышенной с 2022 года, указано в письме. «Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. Частично или в полном объеме, но компании транслируют такой рост на потребителя. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10-15%», – считает заместитель главы комитета московской Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе (АПК) Марина Петрова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.21

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