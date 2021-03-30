В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевеющей нефти

Стоимость бензина в России связана с курсом рубля, поэтому он может не дешеветь вместе с нефтью,сообщил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин. «Обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился», – приводит слова чиновника «Комсомольская правда».

Сорокин также отметил, что бизнес в принципе неохотно снижает цены. По его словам, бензин на заправках с начала года подорожал чуть более чем на 2%. «То есть темпы подорожания бензина практически не отличаются от инфляции», – пояснил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.03.21

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