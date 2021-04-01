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Четверг, 1 апреля 2021, 09:13 мск

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Пивовары просят Минфин изменить рецепт специального пива

Ассоциация производителей пива (АПП), в которую входят AB InBev Efes, «Балтика», Heineken, направила в Минфин предложение изменить в новом техническом регламенте для стран Евразиского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции» понятие «пиво специальное» в дополнение к обычному пиву, об этом пишут «Ведомости».

Новый техрегламент должен вступить с силу в 2022 году. Нынешняя редакция документа определяет «пиво специальное» как напиток, в котором есть не менее 80% собственно пива, плюс плодово-ягодное и растительное сырье, а также вкусоароматические добавки.

АПП предлагает изменить рецепт «пива специального»: пивоваренного солода – не менее 50%, а сахаросодержащих продуктов – не более 30% от массы пивоваренного сырья, разрешить добавление на этапе варки зерно, фруктовое, плодово-ягодное, растительное сырье, ароматизаторы.

В АПП пояснили, что это позволит разнообразить ассортимент продукции. Так, например, в категорию специального пива перейдут такие известные напитки как Corona Extra, Hoegaarden и др. Сейчас они несправедливо лишены звания «пиво», отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Есть и всемирно известные сорта пива, которые после вступления техрегламента в силу не смогут быть ввезены на территории ЕАЭС из-за крепости, превышающей 7% объема алкоголя, например Leffe Radieuse, Hertog Jan и др. С проблемами могут столкнуться и производители так называемого крафтового пива, так как в состав многих сортов входит довольно много фруктов и даже овощей, а крепость значительной доли сортов превышает 7%.

Москва, Иван Гридин

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© 2021, РИА «Новый День»

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