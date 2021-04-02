Два российских банка лишились лицензии

Центробанк отозвал лицензию у двух кредитных организаций – «Геобанк» (Москва) и «Майкопбанк» (Майкоп). Оба банка неоднократно нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. «Геобанк» занимал 354 место банковской системе РФ, «Майкопбанк» – 321-е.

Аудиторы установили, что «Геобанк» полностью утратил собственные средства. «Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований», – сообщается на сайте регулятора. При этом кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам.

Более половины кредитного портфеля «Майкопбанка» составляли проблемные ссуды. «Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения», – сообщает ЦБ.

Регулятор неоднократно применял меры к обеим организациям, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

«Геобанк» и «Майкопбанк» являются участниками системы страхования вкладов, поэтому их клиенты могут рассчитывать на возращение депозитов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. По данным АСВ, выплаты начнутся не позднее 16 апреля 2021 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.04.21

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