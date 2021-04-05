Минсельхоз начал распределять квоты на поставки сахара в розницу

Минсельхоз совместно с производителями приступил к распределению объемов поставок сахара, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство. Там отметили, что участники рынка сахара работают с ритейлом как напрямую, так и через посредников. Квоты будут распределять с учетом потребностей, которые озвучили ритейлеры.

По словам источника в отрасли, теперь между производителями распределят квоты на изготовление сахара-песка: предприятия будут вырабатывать объем продукции, установленный Минсельхозом адресно. Норматив будет складываться из двух составляющих: потребностей розницы на каждой конкретной территории и данных об объемах производства в предыдущий период.

Ориентировочный план поставок сахара для регионов Минсельхоз составил на основе данных крупных федеральных и региональных сетей об их потребностях в сахаре и сведений о среднем ежегодном потреблении на душу населения. Кроме того, ведомство учло пожелания местных властей, которые предоставили сведения о необходимом объеме для несетевой розницы и малых торговых предприятий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.04.21

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