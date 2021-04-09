Производители майонеза и соусов предупредили о росте цен на 10%

Сразу несколько производителей майонеза и соусов предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на свою продукцию в апреле. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копии обращений, цена в среднем поднимется на 10%. Так, к ритейлерам обратились ГК «Эфко» (бренд «Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК, марки «Ряба», «Сдобри») и компания «Скит». Рост стоимости составит от 5% до 12% в зависимости от конкретного продукта.

В НМЖК рассказали, что повышение стоимости продукции обусловлено ростом цен на подсолнечное масло, которое с конца 2020 года по март подорожало почти на 60%. Тропические масла и их фракции прибавили в цене 20-44%. Другими факторами подорожания соусов стали увеличение стоимости логистики, топлива и упаковки.

Предельная отпускная цена на бутылку масла в рознице установлена на уровне 95 рублей за литр, а переработчикам позволено покупать масло только по экспортной цене, которая составляет от 130 до 135 рублей за литр, рассказал коммерческий директор компании «Скит» Леонид Аксельрод.

В Минсельхозе изданию рассказали, что сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов помогут новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных культур помогут. Благодаря этому уровень цен стабилизируется.

В среду, 7 апреля, правительство одобрило введение плавающей таможенной пошлины на подсолнечное масло, а также изменение экспортной пошлины на подсолнечник.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.04.21

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