Минсельхоз не нашел причин для подорожания сладостей

Министерство сельского хозяйства России не увидело причин для повышения цен на сладости. По данным ведомства, сырье для производства конфет и вафель попадает под меры стабилизации цен на продукты, пишет РБК.

Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин уверен, что цена на сахар составляет от 1,5 до 13,5% в конечной цене на сладости. Он напомнил, что многие кондитерские предприятия закупают сахар по долгосрочным контрактам. Для них цены остались на уровне лета 2020 года, то есть намного ниже пиковых значений.

Ранее РБК сообщил, что кондитерские предприятия «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» и «Победа» повысили отпускные цены. Производители объяснили свой поступок ростом цен на сырье. По мнению «Акульчева», рост составил от 25 до 120% за последние полгода.

Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев заявил, что сахар подорожал в два раза, как и масложировое сырье в годовом выражении, какао-порошки – на 30-40%. По его словам, ситуацию ухудшило падение курса рубля. Ингредиенты, закупаемые за валюту, стали дороже на 20-25% к ценам предыдущих лет.

У «Победы» отпускные цены в среднем выросли на 3%, а себестоимость продукции на 10%.

Как сообщал «Новый День», правительство России продлило заморозку цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло до 1 октября 2021 года. Изначально отпускные и розничные цены на эти продукты были ограничены в декабре 2020 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.04.21

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