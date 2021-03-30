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Вторник, 30 марта 2021, 12:47 мск

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Правительство РФ продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Правительство России продлило сроки соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Так, срок ценового соглашения по сахарному песку продлен до 1 июня 2021 года, а по маслу – до 1 октября 2021 года.

Как отметили в кабмине, срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что «могло привести к удорожанию этих продуктов».

Напомним, что отпускные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло были ограничены в декабре прошлого года после того, как президент РФ Владимир Путин обратил внимание кабмина на резкий рост цен на некоторые виды продовольствия. Глава государства подчеркнул, такую ситуацию объяснить «пандемией» не получится, и призвал не допустить ситуацию, когда у населения будет не хватать денег на продовольствие.

Позже правительство договорилось с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Согласно ценовым соглашениям, стоимость сахара для оптовиков составляет 36 рублей за 1 кг, для розничных покупателей – 46 рублей за 1 кг, стоимость масла – 95 и 110 рублей соответственно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.03.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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