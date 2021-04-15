Экономист рассказал об опасности санкций против госдолга России

Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец объяснил, в чем опасность возможного введения США санкций в отношении госдолга России. Ранее западные СМИ сообщили о том, что Вашингтон подготовил новый пакет антироссийских санкций, часть ограничений будет касаться суверенного долга РФ.

«Это серьезное заявление, и оно, безусловно, скажется на валютном рынке – в сторону ослабления рубля», – цитирует экономиста телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Эксперт спрогнозировал, что в случае введения новых санкций курс доллара может вырасти до 80-85 рублей, отметив, что «этот всплеск будет спекулятивным».

«Если введут санкции, усилятся распродажи долговых обязательств, которые есть на руках, прежде всего, у нерезидентов… И у резидентов тоже. И они будут перекладываться в валюту, и это тоже вызовет рост», – предупредил Хейфец.

При этом профессор отметил, что это спекулятивные ожидания, и пока «сложно сказать, до какой планки они доведут наш бедный рубль».

Как сообщал «Новый День», рубль резко просел на сегодняшних торгах на Московской бирже на новостях о том, что новые санкции США могут коснуться государственного долга России. Единая европейская валюта поднималась выше 92 рублей, курс доллара превысил 77 рублей.

По данным Reuters и телеканала CBS, 30 российских организаций внесут в черный список, а 10 отечественных дипломатов будут высланы из США в связи с приписываемыми Москве обвинениями о вмешательстве в выборы в США и причастности к кибератакам на ряд американских компаний. Кроме того, ожидается, что Вашингтон о новых ограничениях для американских финансовых институтов в отношении торговли инструментами, привязанными к российскому госдолгу.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения в американских СМИ о возможных санкциях США в отношении госдолга РФ, заявил, что «дыма без огня не бывает». «Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона», – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС. Песков также заявил, что вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече президентов России и США.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.04.21

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