Госдума планирует вернуть сбор на безработицу

Российскому бюджету нужен налог, с которого будут выплачивать пособие по безработице. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко.

Он напомнил, что до 2001 года работодатели делали отчисления в Фонд занятости в размере 1-2% от фонда оплаты труда. Из этих денег выплачивали пособия безработным, пока власти не решили платить пособие напрямую из бюджета.

Тарасенко уверен, что после удара пандемии по экономике нужно вводить страхование от безработицы. По его словам, в России зарплата остается значительно ниже, чем в сопредельных государствах.

«Наш бизнес тратит меньше на персонал, чем в той же самой Польше или Прибалтике. Страхование от безработицы… надо вводить, и мировая практика показывает, что это работает на экономику, это работает на людей, на мой взгляд, это бесспорно», – цитирует депутата Business FM.

Тарасенко допустил, что Госдума уже осенью обсудит возможность введения системы страхования от безработицы. Он отметил, что нововведение потребует «всесторонней проработки», для чего нужно будет учесть возможности финансовой системы, мнение бизнеса и самих работников.

Парламентарий при этом предупредил, что простой возврат ранее действовавшей системы страхования приведет к тому, что налоговая нагрузка увеличится и «зарплата уйдет в тень».

Как сообщал «Новый День», 52% опрошенных россиян считают налоговое бремя достаточным, а 36% – чрезмерным. Большинству несогласных с размерами налогов от 25 до 34 лет, а вот россияне старше 60 лет относятся к налогам более терпимо. Однако только 65% граждан могут назвать действующую ставку НДФЛ.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.04.21

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