На границе с Казахстаном образовались многокилометровые пробки из грузовиков

У крупных экспортеров возникли проблемы с прохождением границы Россия-Казахстан. Из-за новых правил раскладки товара грузовики по несколько дней проходят пограничный контроль. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на российских поставщиков.

Дело в том, что с середины апреля для большегрузных автотранспортных средств на российско-казахской границе введены новые правила раскладки грузов: требуется организация проходов внутри транспорта для доступа пограничников. Это связно с ростом попыток перемещения грузовым автотранспортом лиц, скрывающихся от пограничного контроля, наркотических и сильнодействующих веществ, оружия, боеприпасов, а также продуктов питания, подпавших под эмбарго 2014 года.

На пунктах пропуска Моштаково, Озинки, Бугристое, Петухово образовались многокилометровые пробки, грузовики стоят по несколько дней. Если товар в кузове разложен не по правилам, приходится его полностью выгружать, что ведет к существенному замедлению прохождения контроля.

В результате снижается объем поставок, увеличиваются транспортные расходы и растут риски порчи товара. При этом в документах пограничники факт досмотра не отмечают. Если упаковка будет нарушена или груз поврежден при досмотре, вся ответственность лежит на перевозчике.

Казахстан – крупнейший рынок для российских поставщиков в СНГ. По словам представителей компаний-экспортеров, новые требования не обсуждались с бизнесом, а из-за отсутствия адекватных переходных периодов было практически невозможно подготовиться к изменениям и перестроить весь формат работы логистической цепи.

Экспортеры собираются обратиться в соответствующие органы власти и предложить применение специального режима прохождения границы для крупных производителей продуктов, особенно скоропортящихся, после сертификации и аудита. Письма могут быть направлены в Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономики.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.04.21

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