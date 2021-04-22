российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 апреля 2021, 10:45 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

На границе с Казахстаном образовались многокилометровые пробки из грузовиков

У крупных экспортеров возникли проблемы с прохождением границы Россия-Казахстан. Из-за новых правил раскладки товара грузовики по несколько дней проходят пограничный контроль. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на российских поставщиков.

Дело в том, что с середины апреля для большегрузных автотранспортных средств на российско-казахской границе введены новые правила раскладки грузов: требуется организация проходов внутри транспорта для доступа пограничников. Это связно с ростом попыток перемещения грузовым автотранспортом лиц, скрывающихся от пограничного контроля, наркотических и сильнодействующих веществ, оружия, боеприпасов, а также продуктов питания, подпавших под эмбарго 2014 года.

На пунктах пропуска Моштаково, Озинки, Бугристое, Петухово образовались многокилометровые пробки, грузовики стоят по несколько дней. Если товар в кузове разложен не по правилам, приходится его полностью выгружать, что ведет к существенному замедлению прохождения контроля.

В результате снижается объем поставок, увеличиваются транспортные расходы и растут риски порчи товара. При этом в документах пограничники факт досмотра не отмечают. Если упаковка будет нарушена или груз поврежден при досмотре, вся ответственность лежит на перевозчике.

Казахстан – крупнейший рынок для российских поставщиков в СНГ. По словам представителей компаний-экспортеров, новые требования не обсуждались с бизнесом, а из-за отсутствия адекватных переходных периодов было практически невозможно подготовиться к изменениям и перестроить весь формат работы логистической цепи.

Экспортеры собираются обратиться в соответствующие органы власти и предложить применение специального режима прохождения границы для крупных производителей продуктов, особенно скоропортящихся, после сертификации и аудита. Письма могут быть направлены в Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономики.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.04.21

Пандемия мешает стройке – коронавирус может сдвинуть сроки сдачи объектов. / Россияне не платят вовремя по 25% взятых кредитов. / В «тихом центре» Екатеринбурга строится вторая очередь жилого квартала с большим садом во дворе (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Казахстан

Пивовары просят Минфин изменить рецепт специального пива

Четверо погибли: стали известны подробности авиакатастрофы в Казахстане

В Казахстане потерпел крушение военный самолет: есть жертвы

В ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик

Со стартовой площадки на космодроме Байконур украли ценные детали

Казахстан перестал получать нефть из-за морозов

В Казахстане стартовало производство вакцины «Спутник V»

Казахстан усилит ограничения на границе из-за Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Экономика, Казахстан,