Аналитики пригрозили падением цены на нефть до 10 долларов за баррель

Спрос на нефть упадет на 70% уже к 50-м годам, а первые проблемы со спросом начнутся уже в 2023 году. Переход на экологически чистые источники энергии приведет к обвалу цен на нефть Brent до 10 долларов за баррель.

К такому выводу пришли в консалтинговой компании Wood Mackenzie, с отчетом которой ознакомились «Известия». Аналитики взяли за основу сценарий, по которому ведущие мировые экономики будут стремиться к выполнению целей Парижского соглашения по климату. То есть «зеленые» источники энергии постепенно выйдут на первый план, заставив рынок нефти обвалиться.

Согласно прогнозу, цены на нефть Brent к 2030 году упадут до 37-42 долларов за баррель, а еще через 20 лет – до 10 долларов.

Специалисты признали, что прогноз составлен без учета множества факторов и далек от реальности. Главную угрозу рынку нефти несет перевод транспорта и промышленности на электричество, но ждать резкого отказа от бензина не приходится. Только 65% мирового потребляемого топлива приходится на автомобильный и авиационный транспорт. Если электрокары уже используются в ряде стран, то все двигатели для авиации пока работают только на топливе.

Ранее вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский заявил, что Россия не заинтересована в ограничениях добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. По мнению эксперта, восстановление экономики после пандемии приведет к спросу на бензин и росту цен на нефть.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.04.21

Более 50% россиян назвали достойным доходом пятикратный прожиточный минимум. / Половина работодателей в России не решили, что делать в майские выходные. / Сфера школьного питания Ленобласти начинает напоминать игру в напёрстки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»