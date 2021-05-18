Из-за коронавируса в Индии в России может подорожать чай

Российские ритейлеры ждут повышения стоимости чая из-за закрытия крупных плантаций в Индии в связи с распространением коронавируса. Поставщики уже уведомили торговые сети об индексации закупочных цен.

Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией рабочих под угрозой закрытия оказались около 90 плантаций в индийской провинции Ассам, сообщает «Коммерсант» со слов представителя крупного ритейлера. Кроме того, эпидемия сказалась на работе плантаций в Западной Бенгалии.

Россия является крупным импортером, 90% приходится на черный чай, сообщают игроки чайного рынка. Так в прошлом году в Индии произвели 1,256 млн тонн чая, РФ импортировала 147 тысяч тонн.

Уже сейчас поставщики пытаются индексировать закупочные цены на 12%. Пик сезона сбора чая приходится на июнь-август, значит, на розничных ценах это может отразиться в сентябре.

В свою очередь в Минсельхозе не ждут резкого скачка цен на чай. «Импорт из Индии может быть замещен поставками из других стран», – уверены в министерстве. Например, экспортеры могут увеличить объемы закупок черного чая для РФ в Шри-Ланке и Кении.

Чтобы предотвратить подорожание, ассоциация «Росчайкофе» намерена в ближайшее время обратиться в Минсельхоз и Минфин с предложением ввести для чая льготную ставку НДС в 10% против действующих 20%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.21

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