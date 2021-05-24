Первого зампреда ЦБ РФ заподозрили в биржевых махинациях

Следователи обнаружили причастность первого зампреда ЦБ Сергея Швецова к делу о хищении активов банка «Воронеж». Кредитная организация лишилась облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд рублей, а компания, продавшая голубые фишки, через месяц объявила о банкротстве.

ОФЗ были самым высоколиквидным активом банка «Воронеж», пишет «Коммерсант». Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже. Весной 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления Мосбиржи, на один день исключил АО «Финанс-Инвест» из списка участников торгов. Мосбиржа произвела операции по продаже ОФЗ со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных. Как полагают в полиции, тем самым кредитному учреждению был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млрд рублей.

При этом Центробанк якобы провел проверку и выявил нарушение. Материалы этой проверки были направлены заместителю председателя регулятора Сергею Швецову, который непосредственно курирует работу Мосбиржи. Однако хода этому докладу зампред ЦБ по непонятной причине не дал. Во всяком случае никакого обращения в правоохранительные органы до сих пор не последовало. Теперь у следствия появились вопросы к Швецову.

Кроме того, как выяснилось в дальнейшем, понесенные убытки биржа частично покрыла за счет других клиентов АО «Финанс-Инвест». В частности, десятки физических лиц обнаружили, что НКЦ, с которым у АО был заключен договор, списал их ценные бумаги более чем на 1,2 млрд рублей. АО «Финанс-Инвест» лишилось лицензии и было признано банкротом. Вернуть свои акции его клиентам до сих пор не удалось.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.05.21

Питерские застройщики вдохновились ЖК Forum City (ФОТО). / Опрессовки без отключения горячей воды в будущем станут нормой. / В правительстве ищут способы снизить цену пластиковой упаковки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»