Китай создает конкуренцию французскому виноделию

Китай теснит французских производителей на рынке вина. Об амбициозных планах КНР в винодельческой отрасли сообщает CNBC.

К 2035 году в регионе Нинся планируется произвести 600 млн бутылок вина на сумму 20 млрд юаней (3,12 млрд долларов). Если эта цель будет достигнута, Нинся станет важным и влиятельным во всем мире производителем, сопоставимыми с масштабами Бордо. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству министерства сельского хозяйства Китая Суи Пэнфэй.

В прошлом году Бордо произвел 522 млн бутылок на сумму 3,5 млрд евро (4,16 млрд долларов). Чтобы его обогнать, Нинся придется более чем в четыре раза увеличить годовое производство вина. В 2020 году экспорт вина из китайского региона вырос на 46,4%. Основные покупатели из КНР – США, Евросоюз, Австралия и Япония. В целом Китай занимает десятое место по производству в литрах.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 21.06.21

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