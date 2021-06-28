Титов предложил оплачивать работникам простой при локдауне

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса на фоне пандемии. Он призвал оплачивать работникам рабочие часы, во время которых они не могли трудиться из-за локдауна.

Доля МСП в ВВП России сократилась с 20,8% в 2019 году до 19,8% в 2020-м, следует из материалов к докладу Титова, с которыми ознакомился РБК. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей предложил поддержать МСП, введя компенсацию за тестирование на Covid-19, оплату простоя во время локдауна.

Среди других мер заморозка тарифов ЖКХ до 2023 года, продление моратория на проверки до конца 2022 года, и введение запрета на повышение кадастровой стоимости на 2020-2022 годы. Титов также предложил пересмотреть ограничения на привлечение трудовых мигрантов и реструктурировать кредиты по льготным условиям для бизнеса, который лишился в 2020 году больше 30% выручки.

Как сообщал «Новый День», первый замглавы думского комитета по экономической политике и предпринимательству Сергей Калашников назвал критической ситуацию в российской экономике. По его словам, одна из главных задач властей – обеспечить бизнесу предсказуемость. Ситуация должна быть стабильной 5-10 лет, и «все будет нормально».

Напомним, власти Республики Бурятия с 27 июня по 11 июля объявили режим нерабочих дней из-за вспышки коронавируса. Все организации будут закрыты, кроме продуктовых магазинов и аптек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные дни для москвичей с 15 до 19 июня, обязав работодателей сохранить за работниками зарплату на эти дни. Собянин объяснил свое решение стремлением приостановить рост заболеваемости Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

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