Российская экономика: «ситуация критическая, и даже смертельная»

Ситуация в российской экономике критическая, а для некоторых отраслей – смертельная. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве. При этом, по его словам, правительство РФ не понимает, что одной из главных его задач является обеспечение бизнесу предсказуемости.

«На сегодняшний день экономическая ситуация в России критичная, а для некоторых секторов экономики даже смертельная. Нужен действительно реальный экономический поворот к эффективной современной экономике…» – сказал он, отметив, что «государство слишком тяжеловесная машина, чтобы быстро оказать эффективную, точечную поддержку».

Калашников отметил, что вполне естественно требование бизнеса к власти – «дайте нам спокойно работать, обеспечьте стабильность на обозримое будущее, на 5-10 лет и все будет нормально». «Я считаю, что на сегодняшний день правительство еще не понимает, что одной из главных задач является то, чтобы обеспечить бизнесу предсказуемость… В любом случае, принимаемые в экстренной ситуации меры должны лежать в плоскости базовых человеческих прав и принципов функционирования экономики», – считает депутат.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.06.21

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