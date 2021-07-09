В России подорожают рыбные консервы и пресервы

Рыбная гастрономия и пресервы в России могут подорожать на 5-15%. Поставщики уже уведомили о росте цен торговые сети. Тем не менее, в Росрыболовстве не видят предпосылок для увеличения стоимости рыбной продукции.

Производители рыбных консервов и пресервов предупредили о повышении цен на 5-10% из-за роста стоимости сырья, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные, полученные от ритейлеров. «Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта»,– перечисляет собеседник издания в одной из крупных торговых сетей.

По словам поставщиков, растет стоимость доставки рыбы из районов промысла до переработки. Также увеличиваются расходы на промысел, обслуживание судов, что приводит к росту себестоимости. Сыграло свою роль и то, что прошлой осенью резко подорожали скумбрия и сельдь, а лососевая путина была неудачная. При этом поставлять рыбу на экспорт оказалось выгоднее, что привело к росту цен на некоторые виды, идущие в переработку.

По данным Росрыболовства, скумбрия в оптовом звене в центре РФ сегодня стоит в среднем 193 руб. за 1 кг, что на 37,85% выше, чем годом ранее. Цены на сельдь за тот же период увеличились на 61,76%, до 110 руб. за 1 кг. Также поставщики пресервов из лососевых и иваси могут поднимать цены из-за окончания сроков годности сырья и запасов перед началом новой путины в июне, говорят эксперты.

Лососевые за год в среднем подорожали на 30%, рассказали в Информационном агентстве по рыболовству. По ходу путины и поступления на рынок более дешевой горбуши и кеты стоит ждать коррекции, но предпосылок для существенного снижения нет. Прогнозируется, что осенью цены на красную икру будут примерно на 30% превышать уровни прошлого года.

В свою очередь в Росрыболовстве считают, что предпосылок для роста стоимости пресервов и консервов нет. В ведомстве указывают на рост объемов добычи тихоокеанской сельди. Кроме того, в активную фазу вступила лососевая путина, добытые объемы рыбы уже превышают показатели прошлого года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.07.21

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